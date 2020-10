Märkte um 12: DAX unter Druck - Merck deutlich schwächer

Der DAX gab am Mittwochmittag zeitweise um 0,9 Prozent nach und ist damit in den Bereich der 12.600er-Marke zurückgefallen. Viele Anleger befürchten aktuell, dass sich immer mehr Länder in Richtung Lockdown bewegen werden und halten sich deshalb mit Neuinvestitionen zurück. Übergeordnet zeigen die Kurspfeile für den DAX aber vorerst weiter nach oben. Wichtig ist hier, dass die 12.000er-Marke nicht unterschritten wird.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,9% 12.618 MDAX -1,7% 27.211 TecDAX -1,6% 3.059 SDAX -0,8% 12.501 Euro Stoxx 50 -1,3% 3.184

Am Mittwochmittag gab es im DAX nur einen Gewinner und 29 Verlierer. Am stärksten korrigierte die Aktie von Merck KGaA (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905), die zeitweise um rund drei Prozent nachgab und damit die Abwärtsbewegung der Vortage fortsetzte.

