Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit Dr. Ben Lipps, CEO der MagForce AG, über die aktuellen Expansionspläne und das globale Marktvolumen, welches sich aus den weltweit jährlich etwa 160.000 Glioblastom-Inzidenzen ergibt, gesprochen.Cosmin Filker: Dr. Lipps, bereits Anfang des Geschäftsjahres 2020 haben Sie über eine sehr positive Entwicklung der Patientenanfragen berichtet. Offensichtlich schlägt sich dies in einem Anstieg der Behandlungszahlen nieder. Was sind die Gründe für diesen Erfolg?Dr. Ben Lipps: In den Jahren 2015 bis 2018 haben wir das NanoTherm Verfahren, das ursprünglich von 2007 bis 2010 entwickelt wurde, evaluiert und mit unseren klinischen Kollegen ein verbessertes medizinisches Verfahren, das effektiver und einfacher anzuwenden ist, entwickelt. Unsere Partnerkliniken sind von der NanoTherm Therapie überzeugt und setzen diese mit großem Engagement zum Wohle ihrer Patienten bei der Behandlung von Glioblastoma ein. Wir gehen daher davon aus, dass die Zahl der Behandlungen weiterhin nachhaltig steigen wird. Sämtliche Unternehmensaktivitäten in Europa zielen darauf ab, die Bekanntheit des NanoTherm Therapiesystems weiter zu steigern und die Therapie den Patienten zugänglich zu machen: beispielsweise unsere "NanoTherm Therapy School', ein praxisorientiertes, einzigartiges und vielseitiges Anwendungstraining für den Einsatz der Nano-Therm Therapie zur Behandlung von Glioblastoma, das in enger Zusammenarbeit mit führenden Experten entwickelt wurde, ist weiterhin sehr erfolgreich. Ziel des umfassenden Anwendungstrainings, das sich an Mediziner und medizinisches Fachpersonal aus dem Bereich der Neuroonkologie richtet, ist es, Chirurgen in der Verwendung der innovativen NanoTherm Technologie des Unternehmens zu zertifizieren - erst vergangene Woche wurde wieder eine Einheit durchgeführt, das Interesse an der NanoTherm Therapie ist größer als je zuvor. Ich möchte Sie daran erinnern, dass es weltweit jährlich etwa 160.000 Glioblastom-Inzidenzen gibt und somit einen globalen Markt von etwa vier Milliarden Euro für dieses Behandlungsverfahren pro Jahr.Cosmin Filker: Die MagForce-Technologie zur Behandlung bösartiger Gehirntumore ist derzeit an zwei Standorten in Deutschland und an einem Standort in Polen verfügbar. Wie sehen ihre weiteren Expansionspläne aus?Dr. Ben Lipps: Unsere Expansionsaktivitäten, wie beispielsweise Installationen von NanoActivator Geräten in Partnerkrankenhäusern in Spanien und Italien, die für das zweite Halbjahr 2020 geplant waren, werden sich aufgrund der enormen Auswirkungen, die die COVID-19-Pandemie in diesen Ländern leider aktuell wieder hat, weiter verzögern. Wir sehen jedoch Interesse aus anderen europäischen Ländern und werden unsere Roll-out-Strategie auch in den kommenden Monaten fortsetzen. Darüber hinaus planen wir die Eröffnung mindestens eines weiteren NanoTherm Therapiezentrums in Deutschland, wo jährlich etwa 3.000 neue Inzidenzen von Glioblastom-Patienten verzeichnet werden. Nicht zuletzt wird das neueste NanoTherm Behandlungszentrum in der Hufeland Klinik in Mühlhausen in den nächsten Tagen eröffnet - nach den Installationsarbeiten sind nun auch die die behördlichen Abnahmen erfolgreich abgeschlossen. All das wird uns dabei unterstützen, unser Behandlungsziel für 2021 zu erreichen und die Anzahl der kommerziellen Behandlungen gegenüber 2020 zu verdreifachen.Cosmin Filker: Covid-19 hat bei Ihnen zu einer Verzögerung des europäischen Roll-Outs geführt. Die geplanten Installationen in Spanien und Italien wurden verschoben. Wie sind die aktuellen Planungen für diese Regionen?Dr. Ben Lipps: Natürlich sind wir weiterhin in Kontakt mit den potenziellen Partnerkliniken in Italien und Spanien - aufgrund der COVID-19-Pandemie sind diese allerdings extrem anderweitig involviert. Folglich haben wir unsere Aktivitäten in anderen europäischen Ländern intensiviert - das Interesse ist in diesen Ländern definitiv nach wie vor vorhanden und wir sind in so engem Kontakt, dass wir, sobald es irgend möglich ist, weitere konkrete Schritte unternehmen werden.Cosmin Filker: Wie schnell lassen sich neue Standorte erschließen, auch mit Blick auf die Produktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...