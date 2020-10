Einkaufs- und IT-Führungskräfte des größten Pharmakonzerns Brasiliens treiben Wechsel zu Support durch Drittanbieter voran, um die hohen Wartungskosten von SAP zu senken und Einsparungen in Innovationen umzuleiten

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass Hypera Pharma, der größte Pharmakonzern Brasiliens, hinsichtlich des Supports für seine höchst kundenspezifischen SAP-ECC-6.0-Anwendungen, die Microsoft-SQL-Server-Datenbank und die SAP-BusinessObjects-Software von SAP zu Rimini Street gewechselt hat. Das Unternehmen hat darüber hinaus auch vom SAP Solution Manager zu Rimini Street Watch for SAP gewechselt, um eine nahtlose Überwachung seiner SAP-Systeme sicherzustellen. Durch den Wechsel zum Support durch Rimini Street konnte Hypera Pharma seine maßgeblichen Einsparungen beim Support nutzen, um die Prioritäten des Unternehmens in Bezug auf die geschäftliche Transformation zu finanzieren. Hierzu zählt die Ausweitung der pharmazeutischen Unternehmensmarke und die Finanzierung modernster pharmazeutischer Forschung und Entwicklung (F&E) mit Hynova, dem modernen Forschungszentrum des Unternehmens in Brasilien.

Beschaffung treibt Innovation voran durch Zusammenarbeit mit Führungskräften aus IT und kaufmännischem Bereich

Hypera Pharma mit Sitz in São Paulo produziert bekannte Arzneimittelmarken, die von mehr als 200 Millionen Brasilianern verwendet werden, sowie Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel und Hautpflegeprodukte. Ende 2017 gab das Unternehmen eine neue Unternehmensmarke bekannt, die sich ausschließlich auf den Pharmasektor konzentrieren wird eine stark umkämpfte Branche, die hohe Investitionen in Innovation und F&E verlangt. Gleichzeitig wurde eine Erhöhung der Kapazitäten angekündigt, um häufiger neue Produkte und Medikamente auf den Markt bringen zu können. Diese neue Geschäftsausrichtung veranlasste die Führungskräfte von Hypera Pharma dazu, ihr operatives Geschäft neu zu ordnen, die geschäftlichen Prioritäten anzupassen und sich nach Initiativen zur Kostenoptimierung umzuschauen.

Die Entscheidung, zum Support von Rimini Street zu wechseln, wurde von den Leitern der Einkaufs- und IT-Abteilung von Hypera Pharma vorangetrieben, die die Aufgabe bekommen hatten, die wirtschaftlichen Möglichkeiten zu optimieren, und die Gelegenheit sahen, die Ausgaben für die hohen SAP-Wartungs- und Support-Kosten des Unternehmens zu reduzieren und gleichzeitig den Support-Service zu verbessern. Sie arbeiteten eng zusammen an der Erstellung eines Business Case, mit dem sie dem CEO des Unternehmens demonstrierten, dass der Wechsel zum Support durch einen Drittanbieter Sicherheit, betriebliche Effizienz und Einsparungen bringen würde. Die Leiter der Einkaufs- und IT-Abteilung des Unternehmens entschieden, dass Hypera Pharma nicht an den zeitlich festgelegten Upgrade-Pfad des Anbieters auf S/4HANA gebunden werden sollte, da dieser für das Unternehmen kurzfristig keinen Sinn ergibt. Sie stellten fest, dass dieser Schritt nur wenig Nutzen bringen, aber umfangreiche Einschnitte verursachen würde, während das aktuelle, individuell angepasste ERP-System die betrieblichen Anforderungen perfekt erfüllt.

"Einkaufsleiter sollten ermutigt werden, der Unternehmensleitung Ideen zu unterbreiten, wie ihr Unternehmen in Übereinstimmung mit den geschäftlichen Prioritäten strategischer ausgerichtet werden kann. Sie können Entscheidungsträger dahingehend beeinflussen, wie IT-Maßnahmen, wie z. B. die Umstellung auf Support durch Drittanbieter, einen Mehrwert schaffen und Ressourcen für andere wichtige Projekte und Innovationen freisetzen können", sagte Humberto Guimaraes, der Einkaufsleiter von Hypera Pharma. "Der Wechsel zum Support von Rimini Street ist Teil einer neuen Denkweise, die es dem Unternehmen ermöglicht hat, in der pharmazeutischen Industrie mehr Relevanz zu erhalten. Mit unseren Einsparungen beim Support können wir im gesamten Unternehmen mehr investieren, zum Beispiel in die Produkt-F&E, Digitalisierung, Prozessautomatisierung und in neue ERP-Anwendungen, die die Logistikabläufe modernisieren und die Rückverfolgbarkeit von Produkten ermöglichen."

Extrem reaktionsschneller Support mit branchenführenden SLAs

Hypera Pharma profitiert, wie alle Kunden von Rimini Street, von dem flexiblen Premium-Level-Supportmodell für Enterprise-Software des Unternehmens, einschließlich des branchenführenden Service Level Agreements (SLA) mit Reaktionszeiten von 10 Minuten für alle kritischen Fälle mit Priorität 1. Den Kunden wird außerdem ein Primary Support Engineer zugewiesen, der von einem Team fachlicher und technischer Spezialisten mit durchschnittlich 15 Jahren Erfahrung im jeweiligen Unternehmenssoftwaresystem des Kunden unterstützt wird. Hypera Pharma nutzte einige Komponenten des SAP Solution Managers, aber in Zusammenarbeit mit dem Proactive Support Services Team von Rimini Street implementierte das Unternehmen stattdessen Rimini Street Watch for SAP. Die Lösung kombiniert proaktive Diagnostik und webbasierte Dashboards, die Hypera Pharma dabei unterstützen, Probleme zu erkennen und abzuwenden, bevor sie kritisch werden.

"Der Verbleib beim ERP-Support durch SAP bedeutete, in der Komfortzone zu bleiben. Rimini Street hat gezeigt, dass sich der Wechsel zum Drittanbieter-Support lohnt. Jetzt haben wir unsere SAP-Wartungs- und Support-Kosten gesenkt, sodass diese Mittel für unsere aktuellen betrieblichen Ziele genutzt werden können. Seit dem Wechsel zu Rimini Street machen wir uns keine Sorgen mehr über unseren ERP-Support", fuhr Guimaraes fort.

"Moderne Unternehmen im digitalen Zeitalter, die wie Hypera Pharma ihre Vorreiterposition am Markt wahren wollen, müssen ihre IT-Kosten optimieren und Mittel finden, die sie in Innovation und Geschäftstransformation investieren können", sagte Edenize Maron, der Geschäftsführer für Lateinamerika von Rimini Street. "Die Leiter der Einkaufs- und IT-Abteilung des Unternehmens trieben den Wechsel zum Drittanbieter-Support voran, um Kosteneinsparungen zu erzielen, die zu den strategischen Geschäftszielen des Unternehmens, wie der Modernisierung der Logistik und der Beschleunigung von F&E und folglich einer schnelleren Markteinführung von Produkten, beitrugen. Dies zeigt, wie wichtig es ist, dass sich alle Führungskräfte im Unternehmen an der Förderung von Wachstum und Innovation beteiligen."

