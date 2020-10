Der Name Hummer steht für exorbitanten Benzinverbrauch bei maximaler Geländegängigkeit. Jetzt bringt GMC eine elektrische Version, die mit Superlativen protzt. Einen Antrieb mit 1.000 PS bei 15,6 Newtonmeter, 560 Kilometer Reichweite, drei Elektromotoren und eine Reihe Gelände-Features hat General Motors in die Neuauflage des Geländewagens gepackt. Der "erste vollelektrische Super-Truck der Welt" beschleunigt aus dem Stand in 3 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde, sagten GMC-Führungskräfte gestern. Bei der Präsentation verwiesen sie auf den neuen ...

