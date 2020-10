Berlin (ots) - Das Erstarken des Antisemitismus in Deutschland zeigt deutlich, dass sicheres jüdisches Leben und freundschaftliche Beziehungen zu Israel auch 75 Jahre nach der Shoa keine Selbstverständlichkeiten sind. Vielmehr bedürfen sie eines steten politischen und vor allem gesellschaftlichen Engagements, auch um offenen und oft als undifferenzierte Israelkritik getarnten Antisemitismus klar entgegenzutreten.Carsten Ovens, Executive Director von ELNET Deutschland fordert: "Bürgerinnen und Bürger, die sich auf besondere Weise für die deutsch-israelische Freundschaft und gegen Antisemitismus einsetzen, verdienen mehr Anerkennung sowie Unterstützung und sollten eine stärkere öffentliche Würdigung seitens der Gesellschaft erfahren."Die ELNET AWARDS werden zukünftig ein Bestanteil dieser Anerkennung. Die drei mit je 5.000 EUR dotierten Preise werden jährlich herausragende Persönlichkeiten, Institutionen oder Projekte auszeichnen, die in außergewöhnlicher Weise zum jüdischen Leben in Deutschland und/oder der deutsch-israelischen Freundschaft beitragen. Schirmherrin ist Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.Mit der Würdigung dieses Engagements will ELNET Deutschland ein starkes Zeichen für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus setzen und darüber hinaus eine Brücke zwischen Deutschland und Israel bauen. Es werden insgesamt drei Preise vergeben: für herausragendes gesellschaftliches Engagement; für herausragendes kulturelles Engagement; für herausragendes politisches Engagement.Für die Vergabe der Awards ist eine hochkarätige Jury aus ausgewiesenen Experten und Personen des öffentlichen Lebens gebildet worden. Vorsitzender der Jury ist Axel Wallrabenstein,Mitglied des Beirats von ELNET Deutschland. Weitere Mitglieder der Jury sind: Nicola Galliner, Dr. Felix Klein, Hildegard Müller, Karin Prien, Dr. Rafael Seligmann, Beate Wedekind.ELNET Deutschland ruft ab sofort zur Nominierung (https://elnet-deutschland.de/awards/) von würdigen Organisation, Personen und/oder Projekten unter https://elnet-deutschland.de/awards/ auf.Pressekontakt:Kai SchlotteroseTel.: +49 30 308 759 64E-Mail: kschlotterose@elnetwork.euOriginal-Content von: ELNET Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149282/4740210