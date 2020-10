Der Anstieg war enorm, der Rücksetzer aber kam prompt: Am Freitag war die Aktie von BioNTech auf bis zu 84 Euro nach oben geschossen. Nach einem weiteren Abschlag am Mittwoch im Vormittagshandel um rund drei Prozent wurden die Papiere des Mainzer Unternehmens, das gemeinsam mit US-Pharmariese Pfizer an einem Corona-Impfstoff forscht, auf bis zu 77,51 Euro in Frankfurt nach unten gereicht. Wohin sich die BioNTech-Aktie mittelfristig hinbewegen wird, lässt sich seriös nicht beantworten, zu viele Unsicherheiten ...

