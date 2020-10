Mastercard kooperiert mit IDEMIA, dem weltweit führenden Anbieter im Bereich Augmented Identity, und MatchMove, einer Fintech-Firma aus Singapur, beim ersten Pilotprojekt in Asien für eine biometrische Karte, bei der Transaktionen an Zahlungsterminals in Geschäften per Fingerabdruck autorisiert werden.

Die Smartcard mit dem Produktnamen F.CODE Easy bietet ein ähnlich nahtloses und intuitives Erlebnis bei der biometrischen Authentifizierung wie ein Smartphone. Transaktionen werden dadurch bequemer und sicherer, da der Karteninhaber keine PIN-Nummer oder Unterschrift mehr eingeben muss. Dies verringert die Zahl der Kontaktpunkte in öffentlichen Räumen.

Von IDEMIA gemäß den technischen und gestalterischen Vorgaben von Mastercard entwickelt, gewährleistet F.CODE Easy Datenschutz und Sicherheit, da alle biometrischen Zugangsdaten auf dem Kartenchip anstatt in einer zentralen Datenbank gespeichert werden. Die batterielose Karte, die mit Strom von Zahlungsterminals für ihren Fingerabdrucksensor versorgt wird, ist benutzerfreundlich gestaltet. Sicherheit und Konformität sind von Mastercard gemäß ISO-Normen zertifiziert.

Der Banking-as-a-Service-Anbieter MatchMove aus Singapur wird die biometrischen Karten für das Pilotprojekt im vierten Quartal dieses Jahres ausgeben. Während des Pilotprojekts werden Mitarbeiter von Mastercard, IDEMIA und MatchMove die Karten für Transaktionen und Live-Vorführungen bei Kunden verwenden.

"Da der Trend immer weiter in Richtung kontaktloser Transaktionen geht, verspricht die biometrische Karte mehr Optionen und höhere Sicherheit für die Verbraucher", sagte Matthew Driver, Executive Vice President, Services, Asia Pacific, Mastercard. "Angesichts der Tatsache, dass Mastercard den Fokus auf den digitalen Handel setzt, zeigt diese Lösung, dass Mastercard innovative Partnerschaften pflegt und sich schnellen und reibungslosen Zahlungsmethoden verschrieben hat, die an jedem Punkt geschützt sind."

Weltweit vollzieht sich ein Wandel hin zu berührungslosen Transaktionen, denn fast sechs von zehn Verbrauchern zufolge wird die Umstellung auf digitales Bezahlen voraussichtlich anhalten und fast die Hälfte hat vor, Bargeld selbst nach der COVID-19-Pandemie seltener zu verwenden, so eine Studie von Mastercard in mehreren Märkten rund um den Globus. Im asiatisch-pazifischen Raum glaubt eine große Mehrheit, 71% in Australien, 77% in Indien, 73% in China und 62% in Japan, dass die Umstellung auf kontaktlose Zahlungen von Dauer sein wird.

Zur Unterstützung des Onboardingprozess für F.CODE Easy wird IDEMIA ein komplettes Dienstleistungspaket für MatchMove bereitstellen, das den Benutzern maximalen Komfort bei der Anmeldung von zu Hause aus bietet.

"Wir sind stolz, mit diesem Meilenstein auf unserem Weg voranzukommen, den Zahlungsverkehr künftig auf Grundlage der Biometrie zu gestalten", sagte Vincent Mouret, Senior Vice President of Financial Institutions Asia Pacific bei IDEMIA. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Mastercard und MatchMove bei der Einführung von F.CODE Easy in Asien und werden gerne weiterhin zusammenarbeiten, um Fintechs mit Ende-zu-Ende-Sicherheit zu unterstützen."

Mit seinem Ziel, wesentliche Finanzdienstleistungen mit Hilfe fortschrittlicher Cloud- und Mobiltechnologien zu demokratisieren, ist MatchMove einer von 21 Kandidaten für Singapurs digitale Banklizenzen.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit IDEMIA und Mastercard Wegbereiter für innovative Lösungen zu sein, die unseren Kunden sichere Zahlungen ermöglichen", sagte Amar Abrol, Chief Commercial Officer bei MatchMove. "Dank F.CODE Easy sind wir in der Lage, unseren Kunden verschiedene Anwendungsfälle zu ermöglichen, die ihren Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten und Partnern wiederum einen größeren Wert und Nutzen bringen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die Einführung neuer innovativer Lösungen auf dem Markt."

Über Mastercard (NYSE:MA), www.mastercard.com

Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist es, eine inklusive, digitale Wirtschaft voranzutreiben und zu verbinden, von der alle Beteiligten weltweit profitieren. Deshalb sorgen wir dafür, dass Zahlungen sicher, einfach und intelligent abgewickelt und für jeden zugänglich gemacht werden. Unsere Innovationen und Lösungen basieren auf sicheren Daten, Netzwerken, Partnerschaften und Leidenschaft und helfen Einzelpersonen, Finanzinstituten, Regierungen und Unternehmen, die Bandbreite ihrer Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Unser "Decency Quotient" bzw. DQ prägt unsere Unternehmenskultur und all unsere Aktivitäten innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens. Mit Verbindungen in mehr als 210 Ländern und Gebieten tragen wir so zu einer nachhaltigen Welt bei, die für alle unschätzbare Möglichkeiten eröffnet.

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen und Reisen) sowohl in der physischen als auch in der digitalisierten Welt auszuführen. Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity?, eine Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir eines der wichtigsten Güter unsere Identität für Personen oder Objekte begreifen, herstellen, nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen "Augmented Identity? für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT bereit. Mit nahezu 15.000 Mitarbeitern weltweit bedient IDEMIA Kunden in 180 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com Folgen Sie @IdemiaGroup auf Twitter.

Über MatchMove

Von der Monetary Authority of Singapore reguliert, ist MatchMove eines der weltweit am schnellsten wachsenden und disruptivsten Fintech-Unternehmen im digitalen Zahlungsverkehr und Bankwesen der nächsten Generation. Die proprietäre Banking Wallet OS von MatchMove ermöglicht "Banking-As-A-Service" und die Nutzung der Funktionen von Spend.Send.Lend in jeder App. Über die Plattform können Unternehmen und ihre Kunden mit sofort ausgegebenen Prepaid-Karten sowohl online als auch offline in den großen Kartennetzwerken einfach und sicher Geld ausgeben ("Spend"). Die "Send"-Funktionen umfassen P2P-Inlandsüberweisungen, grenzüberschreitende Überweisungen, P2M und Massenauszahlungen an weltweite Empfänger. Die Plattform von MatchMove umfasst zudem die Kreditvergabe ("Lend"). Hier werden Kreditpunkte basierend auf dem Ausgabe- und Überweisungsverhalten der Kunden vergeben, um individuelle Kreditlösungen anzubieten. Die Lösungen von MatchMove helfen gewerblichen Kunden bei der Digitalisierung von Zahlungen und geben den finanziell unterversorgten Gruppen die Möglichkeit, jederzeit und überall Geld zu überweisen. Weitere Informationen finden Sie unter www.matchmove.com.

