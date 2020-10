Unterföhring (ots) --Die Sendung wird zunächst bis Jahresende an jedem Donnerstag vorBundesliga-Wochenenden von 19.00 bis 20.00 Uhr live auf Sky SportNews ausgestrahlt -Jan Henkel ist Co-Produzent des Formats und führt als Moderatordurch "Matchplan" -Zu Gast sind immer zwei Trainer, die sich einem ausgewähltenSpitzenspiel des bevorstehenden Spieltags widmen und den Matchplanfür "ihr" Team präsentieren -In der ersten Sendung werden für das Revierderby Hannes Wolf dieSeite des BVB und Andreas Herzog die Seite des FC Schalke einnehmen -"Matchplan" ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf Sky SportNews HD auch auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie im frei empfangbarenLivestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar Eine Partie, zwei Trainer, eine Stunde Zeit: Mit "Matchplan" taucht Sky künftig tief in die taktische Analyse und die Trainerarbeit ein. Als erste Sendung überhaupt wird sich das neue Format ausschließlich der ausführlichen Analyse eines Spiels in dessen Vorfeld widmen.Die erste Sendung findet bereits ab diesem Donnerstag statt und wird zunächst bis Ende des Jahres immer donnerstags vor Bundesliga-Wochenenden von 19.00 bis 20.00 Uhr live im Free-TV auf Sky Sport News ausgestrahlt. Präsentiert wird das neue Format von Sportwetten-Anbieter bwin.Im Mittelpunkt steht immer ein ausgewähltes Spitzenspiel des anstehenden Bundesliga-Spieltags, das Co-Produzent und Moderator Jan Henkel mit seinen Gästen fußballtaktisch unter die Lupe nehmen wird. Im großen Bundesliga-Studio von Sky empfängt er in jeder Sendung zwei Trainer, die jeweils in die Rolle des Trainers einer der beiden gegenüberstehenden Mannschaften schlüpfen und ihren Matchplan für die Begegnung präsentieren.Jan Henkel, Co-Produzent und Moderator von "Matchplan": "Die Idee für die Sendung kam mir bei der engen Zusammenarbeit mit Matthias Sammer. Er sagte damals: 'die Königsdisziplin der Analyse ist der Matchplan.' Nicht zuletzt deshalb, weil es als Trainer eine Portion Mut und Selbstvertrauen erfordert, diese Kernkompetenz öffentlich im Fernsehen zu präsentieren. Den Fans näherzubringen, wie dieser elementare Teil der Trainerarbeit aussieht, war das Hauptziel des Sendungskonzepts, das die Sky Sportredaktion und ich nun gemeinsam umsetzen. Wir wollen substanziell über Taktik sprechen."Karl Valks, Vice President Redaktion Sports: "Wir gehen mit 'Matchplan' einen weiteren Schritt in Sachen Analyse und rücken dabei die Spielvorbereitung in den Vordergrund. Durch die Augen der Trainer liefern wir den Zuschauern Einblicke in die Einstellung und Vorbereitung einer Mannschaft und erklären, welche Überlegungen hinter konkreten Maßnahmen und Aufstellungsvarianten stecken. Ein spannendes Format für alle Fußballfans, die sich für die Arbeit vor den 90 Minuten interessieren."Bei der Premiere am Donnerstag steht das Revierderby zwischen Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 im Fokus. Hannes Wolf, der seit Kurzem als Trainer der deutschen U18-Nationalmannschaft arbeitet, wird seinen Matchplan für den BVB erarbeiten und präsentieren. Andreas Herzog, der bis Juni die Nationalmannschaft Israels trainierte, wird seine Vorstellungen der Schalker Herangehensweise vortragen. Neben den Aufstellungen und den taktischen Formationen mit und ohne Ball werden auch Analyseclips des Scoutingfeeds ein Hauptbestandteil der Sendung sein.Die ausgewählten Spiele der nächsten drei Sendungen sind Borussia Möchengladbach - RB Leipzig (29.10.), Borussia Dortmund - FC Bayern München (5.11.) und Eintracht Frankfurt - RB Leipzig (19.11.).Neben der Ausstrahlung im Free-TV auf Sky Sport News ist die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883Thomas.kuhnert@sky.detwittercom/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4740241