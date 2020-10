Nach Informationen der Deutschen Rohstoffagentur (DRA) wird sich die globale Stahlnachfrage in diesem Jahr auf vermutlich 133 Mio. t verringern und damit um rund 15 % niedriger sein als im Jahr 2019.Dennoch produzierte China im August 2020 mehr als 94.800 t Rohstahl, so viel wie nie zuvor. Damit setzt sich der seit April anhaltende Trend unvermindert fort, in dem chinesischen Stahlproduzenten einen immer größeren Anteil an der globalen Stahlproduktion einnehmen.Im April lag der chinesische Anteil an der globalen Stahlproduktion mit 85.000 t bei 62 %. Die höhere Produktion verlangt auch nach mehr chinesischen Importen von Eisenerz. Diese sind im Juli mit über 112 Mio. t auf den höchsten Wert der letzten acht Jahren gestiegen. Die Hauptlieferländer waren Australien (70 Mio. t), Brasilien (20 Mio. t.) und Indien (5 Mio. t). Vor allem die Importe aus Brasilien haben gegenüber dem Frühjahr wieder deutlich zugelegt, nachdem es dort zu Lieferengpässen gekommen ist.

