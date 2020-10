DJ PTA-News: CO.DON AG: CO.DON AG: Prognose für 2020 bestätigt

Teltow (pta027/21.10.2020/14:00) - * Leichtes Wachstum trotz Pandemie-Einflüssen * Weiterhin Wachstum im Gesamtjahresverlauf erwartet

Berlin / Teltow / Leipzig, 21.10.2020 - Die CO.DON AG wird trotz der Pandemie-Einflüsse im laufenden Geschäftsjahr Umsatz und Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum voraussichtlich moderat steigern können und kann zum jetzigen Zeitpunkt die am 06. Mai 2020 getätigte Prognose hinsichtlich des erwarteten Geschäftsergebnisses für das aktuelle Geschäftsjahr bestätigen. Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie erwartet die Gesellschaft trotz der Erweiterung der Aktivitäten im Ausland für das Geschäftsjahr 2020 einen Konzernumsatz, wie auch einen Umsatz im Einzelabschluss, der leicht über dem Vorjahresniveau liegt.

Tilmann Bur, Vorstand der CO.DON AG: "Obwohl die teils massiven Einschränkungen im nationalen Markt und vor allem auch in den internationalen Vertriebsgebieten die Fortschreibung des sehr guten ersten Quartals 2020 verhinderten, erweist sich unsere auf die Pandemie bezogene Planung in ihren Annahmen bis zum jetzigen Zeitpunkt als realistisch und bestätigt die getroffene Prognose. Entscheidenden Einfluss hierfür hat der starke inländische Absatz unseres EU-weit zugelassenen Arzneimittels. Einschränkend sei gesagt, dass wir mit Blick auf die sich gerade wieder verstärkenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie allerdings nicht ausschließen können, dass die weitere geschäftsjahresbezogene Entwicklung der Gesellschaft von dieser Bestätigung abweichen kann."

Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in über 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 15.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel, im März 2019 die Zulassung für die Schweiz. Am Standort Leipzig errichtete CO.DON eine der größten Anlagen für die Produktion von humanen Zellen im industriellen Maßstab für Eigen- und Auftragsproduktion. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A1K0227). Vorstand der Gesellschaft: Tilmann Bur.

