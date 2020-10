Köln (ots) -Ob der Besuch des Fußball-Weltmeisters Fritz Walter auf der ZecheAlstaden (1958), das Meisterschaftssingen der Kanarienvögel inKrefeld (1962) oder der Kennedy-Besuch in Deutschland 1963: Zum Startder ARD-Archivoffensive anlässlich des "Welttags des audiovisuellenErbes" am 27. Oktober steuert der WDR rund 200 Beiträge aus seinerlegendären Magazinsendung "Hier und Heute - Der Westen in Bildern,Berichten und Begegnungen" bei.Wiedersehen mit Reporter-LegendenDie ausgewählten Stücke stammen aus der Zeit von 1957 bis 1965 undsind vom 27. Oktober an zeitlich unbegrenzt unter dem Stichwort "WDRRetro" im WDR-Channel der ARD-Mediathek abrufbar. Für dieARD-Archivoffensive wurden in der Abteilung WDR Dokumentation undArchive über 1000 Beiträge gesichtet. Nicht immer eine leichteAufgabe für die Archivar*innen: Da die MAZ-Technik damals noch sehraufwendig und teuer war, sind Sendungen nur teilweise erhalten. Undaus unterschiedlichen rechtlichen Gründen sind vorerst nur Berichteund Reportagen bis Ende 1965 in die Zusammenstellung eingeflossen.Der erste Retro-Aufschlag des WDR in der ARD-Mediathek bietet trotzdieser Hürden ein attraktives Angebot aus einem knappen JahrzehntPolitik-, Gesellschafts- und Zeitgeschichte. Die Zuschauer*innenkönnen sich auf ein Wiedersehen mit Reporter-Legenden wie DieterKronzucker, Ernst Huberty und Ernst Ludwig Freisewinkel freuen.Demnächst der "Bericht aus Bonn"Und es geht weiter. Der WDR plant, seinem Publikum noch mehrArchivschätze zugänglich zu machen, beispielsweise Folgen des 1963gestarteten "Bericht aus Bonn".Mehr Infos zum ARD Retro-Angebot finden Sie hier:https://www.ard.de/die-ard/#/10-21-ARD-Retro-100Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de Pressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTelefon: 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4740334