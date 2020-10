An den US-Börsen deutet sich ein ordentlicher Handelsstart an. Die Futures auf die US-Aktienindizes notieren kurz vor dem Handelsstart leicht im Plus. Das Thema "Corona-Konjunkturpaket" steht auch in diesem Mittwoch im Mittelpunkt - Ausgang weiterhin unklar."Noch weiter Weg bis zur Einigung"So sagte der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, dass die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und Finanzminister Steven Mnuchin "gute Fortschritte" bei den Gespräche über ein Konjunkturpaket ...

Den vollständigen Artikel lesen ...