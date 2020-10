HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück nach dem jährlichen Investorentag des Rückversicherers auf "Hold" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Hannover Rück habe die meisten Qualitäten bekräftigt, die die Aktien nunmehr schon fünf Jahre lang zu einem sehr attraktiven Investment machen, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies auf hohe und recht stabile Renditen, ein starkes Ergebniswachstum sowie auf eine robuste Bilanz, Kosteneffizienz und eine verlässliche Dividendenpolitik./ck/tih



ISIN: DE0008402215

