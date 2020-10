Der Biotech-Oldie erlöste im dritten Quartal 3,38 Mrd. $ (- 6 %) und blieb auch beim ber. Gewinn mit 1,39 Mrd. $ (- 18 %) unter Vorjahr.



Stark angestiegen sind die Erlöse mit Biosimilars (+ 13 % auf 208 Mio. $). Der Umsatz mit dem Medikament Spinraza sank auf 495 Mio. $ (- 10 %), Tecfidera 953 Mio. $ (- 15 %).



In 2020 will der Konzern 13,2 bis 13,4 Mrd. $ umsetzen (leicht reduziert von 13,8 bis 14,2). Dieses Gesamtpaket an Zahlen war nicht besonders eindrucksvoll, die Aktie gibt vorbörslich 0,8 % nach auf 265,00 $.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



