Amazon bietet seinen Abonnenten von jetzt ab an, Bestellungen bei dem Tochterunternehmen Whole Foods online zu ordern und bereits nach 60 Minuten in der Filiale abzuholen. Voraussetzung: Die Bestellung hat einen Wert von mindestens 35 Dollar. Der Schritt war überfällig, denn die Konkurrenz schläft nicht."Covid-19 hat die Einführung von Online-Lebensmitteldiensten beschleunigt", so Amazon in einer Mitteilung. "Für uns ist klar, dass diese Angebote für viele Kunden eine dauerhafte Lösung darstellt."

