Zelda zocken und gleichzeitig fit bleiben? Ein Modder hat genau das jetzt umgesetzt, indem er Nintendos Rollenspiel-Hit mit dem Ring-Fit-Controller verbunden hat. Eigentlich verbindet Nintendos Switch-Game "Ring Fit Adventure" bereits ein Rollenspiel mit Fitnesselementen. Dem Twitch-Streamer SuperLouis64 hat der Rollenspiel-Anteil aber offenbar nicht gereicht, daher hat er eine Möglichkeit entwickelt, um mit dem Ring-Fit-Controller auch "Legend of Zelda: Breath of Wild" zu zocken. Dazu verwendet er den Eingabekonverter Titan Two und ein von ihm ...

