NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 610 auf 630 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Streamingdienst habe ein durchwachsenes drittes Quartal hinter sich und einen erwartungsgemäßen Ausblick auf das Schlussquartal gegeben, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der langfristige Anlagehintergrund für die Aktie sei aber intakt./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 22:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2020 / 22:11 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US64110L1061

NETFLIX-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de