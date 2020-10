Berlin (ots) - bett1.de hat Erfolgsgeschichte geschrieben mit der BODYGUARD® Anti-Kartell-Matratze, die das Berliner Unternehmen selbst produziert und vertreibt. Die meistgekaufte Matratze Deutschlands hat innerhalb weniger Jahre den hiesigen Markt revolutioniert, nun ist bett1.de auf weltweitem Expansionskurs.Jetzt präsentiert das Berliner Unternehmen seine zweite Neuerfindung, die ebenfalls neue Maßstäbe setzen soll: HULK®, ein extrem komfortables In- und Outdoor Sitz- und Liegemöbel, das elektrisch verstellbar ist und in dem ausgefeiltes Matratzen-High-Tech steckt, das es so bisher nicht gab. HULK® wird ab Mitte November zu einem sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnis im Onlineshop von bett1.de erhältlich sein und ist schon jetzt auf bett1.de vorbestellbar.Weil die HULK® im Rücken- und Beinbereich stufenlos höhenverstellbar ist, ist sie sowohl eine hochkomfortable Liege wie auch ein Sessel, auf dem man relaxen kann. Sind Gäste über Nacht da, verwandelt sie sich ganz einfach in ein Gästebett: So kann sich jeder auf Knopfdruck seine optimale Position einstellen - entweder mit der Fernbedienung oder dem Smartphone.Wenn es ums Schlafen geht, überzeugt auch HULK® mit dem höchsten Liegekomfort, den mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland schon von der BODYGUARD® Anti-Kartell-Matratze kennen - denn wo HULK® drauf steht, stecken das Know-how und die Qualität von Deutschlands meistgekaufter Matratze drin. Aber nicht nur die Technik bringt Bewegung in den steifen Matratzen-Markt, sondern auch der Preis, denn HULK® kostet ab 599 Euro. Dank wetterbeständigem Rainguard Bezug ist HULK® auch für Balkon, Terrasse und Garten geeignet."Wir wussten nicht, ob wir unser revolutionäres Produkt nun "Bett", "Lounge Chair" oder "Liege" nennen sollten, da es alles in einem ist", sagt Adam Szpyt, der visionäre Gründer und CEO von bett1.de. "HULK® ist etwas völlig Neues, für das es noch keinen Namen gab. Deshalb haben wir es einfach HULK® genannt. Und wir werden den für stylische, bequeme Lounge-Möbel überteuerten Markt mit der HULK® jetzt richtig aufmischen - mit der ersten höhenverstellbaren, wetterbeständigen Matratze, die in den Garten oder auf die Terrasse wandert."Dreiminütiger Keynote-Film von bett1.de Gründer und CEO Adam Szpyt zu HULK®: https://youtu.be/8lM-e8ocUOMÜber bett1.debett1.de wurde 2004 mit der Vision gegründet, eine qualitativ hochwertige Matratze zum besten Preis anzubieten. Gründer Adam Szpyt stellte sich mit der in Deutschland entwickelten BODYGUARD® Anti-Kartell-Matratze entschieden gegen die Preisabsprachen des Matratzen-Kartells. Die BODYGUARD® Anti-Kartell-Matratze, die die Trustpilot-Zertifizierung "Hervorragend" erhielt (Stand: 10/2020), besteht aus hochelastischem und langlebigem QXSchaum®, der in Deutschland hergestellt wird. Die BODYGUARD® Anti-Kartell-Matratze wurde wiederholt von Stiftung Warentest ausgezeichnet, in letzter Zeit mit der Note 1,7 ("test" 10/2018, getestet: 90x200 cm, mittelfest). Mehr Infos: https://www.bett1.de.Pressekontakt:Jessica Fuchs, antoni heaven GmbH & Co. KGSenior PR ManagerJessica.Fuchs@antoni.deM +49 174 340 9691T +49 30 848596 266Original-Content von: bett1.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121578/4740500