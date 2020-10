DJ PTA-Adhoc: Velero Immobilien AG: Privatplatzierung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta028/21.10.2020/15:59) - Aufgrund des gegenwärtigen Marktumfelds hat die Velero Immobilien AG (die "Gesellschaft") heute beschlossen, die geplante Privatplatzierung neu auszugebender Aktien und die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse bis auf Weiteres nicht fortzuführen.

Die Gesellschaft strebt eine Privatplatzierung und Börsennotierung in einem verbesserten Marktumfeld unverändert an.

************* Kontaktinformationen Für Investoren: Velero Immobilien AG Vorstand Velero Immobilien AG Telefon: +49 30 213 00 1900 E-Mail: info@velero.ag

Für Medien: Feldhoff & Cie. GmbH Jürgen Herres Telefon: +49 176 60 73 86 82 E-Mail:: jh@feldhoff-cie.de

Haftungsausschluss Diese Veröffentlichung ist eine Werbemitteilung und kein Prospekt. Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die hierin erwähnten Aktien ("Aktien") der Gesellschaft dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierung und im Einklang mit jeglichen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften der amerikanischen Einzelstaaten. Die Gesellschaft ist und wird nicht nach den Vorschriften des U.S. Investment Company Act of 1940 registriert und Investoren haben keinen Anspruch auf Einhaltung der Regelungen dieses Gesetzes. Es findet kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika oder anderswo statt.

Im Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur an Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, sowie innerhalb des Vereinigten Königreichs an solche qualifizierte Anleger, wie in der EU Prospektverordnung (2017/1129) definiert, gerichtet, die auch einer der folgenden Kategorien angehören: (i) investment professionals im Sinne von Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (financial promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") oder (iii) high net worth bodies corporate, unincorporated associations and partnerships and trustees of high value trust sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) der Verordnung gerichtet werden darf, und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Kopien dieser Veröffentlichung werden nicht angefertigt und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an U.S.-Personen oder in Kanada, Australien, Japan oder Südafrika verbreitet oder dorthin verbracht werden.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "Ziel" oder an der Verwendung der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologien zu erkennen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der Gesellschaft und basieren auf Informationen, die dem Management gegenwärtig zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Versprechen für die Realisierung zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen interpretiert werden und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen beschriebenen unterscheiden, u.a. aufgrund von Veränderungen im allgemeinen Wirtschafts- und Wettbewerbsumfeld (einschließlich aufgrund der COVID-19-Pandemie), Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Steuergesetze und -vorschriften, die sich auf die Gesellschaft auswirken, und anderen Faktoren. Weder die Gesellschaft oder eines seiner verbundenen Unternehmen noch die Joint Bookrunner übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen. Sowohl die Gesellschaft als auch die Joint Bookrunner und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Die Joint Bookrunner handeln im Zusammenhang mit der Privatplatzierung und geplanten Börsennotierung ausschließlich für die Gesellschaft und niemanden sonst. Sie betrachten keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit der Privatplatzierung und geplanten Börsennotierung und sind außer der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich für den Schutz ihrer Kunden, noch für die Beratung in Bezug auf die Privatplatzierung und geplante Börsennotierung, den Inhalt dieser Ankündigung oder irgendeine Transaktion, Vereinbarung oder andere Angelegenheit, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung können die Joint Bookrunner und ihre verbundenen Unternehmen einen Teil der im Rahmen der Privatplatzierung angebotenen Aktien als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft solche Aktien und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Investitionen für eigene Rechnung behalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus können die Joint Bookrunner entweder allein oder gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit Investoren eingehen, in deren Zusammenhang die Joint Bookrunner und ihre verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, es besteht eine gesetzliche oder regulatorische Verpflichtung, dies zu tun. Keiner der Joint Bookrunner oder einer ihrer Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder dafür, ob Informationen in der Mitteilung ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form und unabhängig davon, wie diese übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden, oder für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig damit in Zusammenhang stehen, und geben keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch implizit. Zusätzliche Informationen:

Aussender: Velero Immobilien AG Adresse: Kantstraße 153, 10623 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Giest Tel.: +49 30 213 0019-00 E-Mail: giest@velero.ag Website: www.velerowohnen.de

ISIN(s): DE000A3H21V1 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

