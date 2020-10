Strasbourg (ots) - Gemäß der Satzung des Senders stellt das französische Mitglied ab 1. Januar 2021 den Vorstandsvorsitz von ARTE GEIE, der im Wechsel von Deutschland und Frankreich besetzt wird.Die Mitgliederversammlung von ARTE GEIE, die am 21. Oktober per Videokonferenz zusammengekommen ist, hat Bruno Patino, Präsident von ARTE France, in der Nachfolge von Peter Boudgoust zum Präsidenten des Vorstands von ARTE GEIE gewählt. Seine vierjährige Mandatszeit beginnt am 1. Januar 2021.Außerdem ernannte die Mitgliederversammlung von ARTE GEIE Peter Weber, Justitiar des ZDF, zum Vize-Präsidenten des Vorstands von ARTE GEIE."Ich erachte es als eine große Ehre", so Bruno Patino, "die Leitung dieses in Europa einmaligen Senders zu übernehmen, der sich ganz dem kreativen Schaffen und der digitalen Innovation im Dienste aller Zuschauer und Nutzer verschrieben hat"."Ich freue mich, künftig auch für diesen einzigartigen deutsch-französischen Kultursender tätig zu sein. Der europäische Dialog ist gerade in unserer digitalen Zeit bedeutsamer denn je geworden. Dazu will ich gerne beitragen", unterstrich Peter Weber.Der Mitgliederversammlung von ARTE GEIE, dem Aufsichtsorgan des Senders, wird mit Tom Buhrow, Vorsitzender der ARD und Intendant des WDR, ab 1. Januar 2021 für die Dauer von vier Jahren ein deutscher Präsident vorsitzen. Er folgt in diesem Amt Nicolas Seydoux, Vorsitzender des Aufsichtsrates von Gaumont, der künftig Vizepräsident der Mitgliederversammlung sein wird. "Ich freue mich, den deutsch-französischen Kulturaustausch der öffentlich-rechtlichen Sender in diesem Amt unterstützen zu dürfen. Gerade in diesen bewegten Zeiten ist es wichtig, das interkulturelle Verständnis über Ländergrenzen hinweg zu verstärken und mit Programm auf höchstem Niveau unsere Zuschauer und Zuschauerinnen zu bereichern", betont Tom Buhrow, der als ehemaliger Frankreich-Korrespondent der ARD eine enge Beziehung zu dem Land hat.Infolge der strukturellen Veränderungen bei ARTE France tritt Bruno Patino vom 22. Oktober bis 31. Dezember 2020 die Nachfolge von Régine Hatchondo als Vizepräsident des Vorstands von ARTE GEIE an. Peter Boudgoust war es wichtig, Régine Hatchondo seinen herzlichen Dank für die Energie und die Dynamik auszusprechen, die sie während ihrer gemeinsamen Zeit an der Spitze des Vorstands von ARTE unter Beweis gestellt habe.Der Vorstand von ARTE GEIE setzt sich aus vier Mitgliedern zusammen: dem Präsidenten und dem Vize-Präsidenten, dem Programmdirektor Bernd Mütter und dem Verwaltungsdirektor Emmanuel Suard.Die Mitgliederversammlung von ARTE GEIE tritt vier Mal im Jahr zusammen. Sie entscheidet über Grundsatzfragen des Senders, verabschiedet den Wirtschaftsplan und ernennt die Vorstandsmitglieder sowie die leitenden Angestellten von ARTE GEIE. Sie besteht aus sechs deutschen und sechs französischen Vertretern. Ebenfalls vertreten sind mit beratender Stimme die europäischen Partnersender und Institutionen RTBF, ORF, YLE, CT, SRG SSR, RAI Com, der Film Fund Luxembourg und RTE.Die französischen Vertreter in der Mitgliederversammlung sind derzeit:Nicolas SEYDOUX, Vorsitzender des Aufsichtsrates von Gaumont und Vize-Präsident des Aufsichtsrates von ARTE FranceBruno PATINO, Präsident von ARTE FranceCharles SARRAZIN, Leiter Portfoliomanagement bei der französischen Agentur für Staatsbeteiligungen APE, Französisches Ministerium für Wirtschaft und Finanzen und Mitglied des Aufsichtsrates von ARTE FranceJean-Baptiste GOURDIN, Generaldirektor für Medien und Kulturwirtschaft, Französisches KulturministeriumJean-Dominique GIULIANI, Präsident der Robert-Schuman-Stiftung und Mitglied des Aufsichtsrates von ARTE FranceThomas SERVAL, Präsident von Kolibree und Mitglied des Aufsichtsrates von ARTE FranceDie deutschen Vertreter in der Mitgliederversammlung sind derzeit:Dr. Thomas BELLUT, Intendant des ZDF und Vizepräsident der MitgliederversammlungPeter WEBER, Justitiar des ZDFDr. Frank-Dieter FREILING, Leiter der Hauptabteilung Internationale Angelegenheiten, ZDFTom BUHROW, Intendant des WDR, Vorsitzender der ARDLutz MARMOR, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von ARTE Deutschland (ARD) und Vertreter des NDRThomas KLEIST, Intendant des Saarländischen RundfunksPressefotos und Lebensläufe finden Sie hier (https://www.arte.tv/sites/corporate/files/arte-okt2020-patino-weber-buhrow.zip).Pressekontakt:Claude-Anne Savin | claude.savin@arte.tv | +33 3 90 14 24 98 | Twitter: @ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/4740515