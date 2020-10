Gemeinsam mit dem Unternehmen Frames bündelt Plug Power seine Kräfte bei der Entwicklung eines 25kW GenFuel-Elektrolyseur. Nun wurde laut Hector Maza, Vice Präsident im Elektrolyseur-Vertrieb bei Plug Power, ein neuer Meilenstein in der Partnerschaft beider Unternehmen erreicht. Konkret lieferte Frames einen 25 kW Wasserstoff-Elektrolyseur an Plug Power. Dieser wurde in ein 25kW GenFuel Elektrolyseur-System integriert, welches kürzlich nach Japan geliefert wurde. Mit diesem System kann Wasser in ...

