Finanzkalender 2021

Zürich, 21. Oktober 2020

Donnerstag, 11. März 2021 Bilanzmedienorientierung und Analystenkonferenz 2020 in Zürich Donnerstag, 1. April 2021 Buchschluss Freitag, 9. April 2021 Generalversammlung im Lake Side in Zürich* Dienstag, 13. April 2021 Ex-Datum** Mittwoch, 14. April 2021 Record-Datum** Donnerstag, 15. April 2021 Payment-Datum** Dienstag, 31. August 2021 Halbjahresabschluss 2021

* Unter Vorbehalt der Entwicklung der Corona-Krise

** Unter Vorbehalt eines Verwaltungsrats-Antrages, eine Dividende auszuschütten und der Zustimmung der Generalversammlung der TX Group AG dazu

Kontakt

Michele Paparone, Investor Relations

+41 44 248 41 92, michele.paparone@tx.group

