In drei Wochen wird es spannend K+S. Am 12. November wird das Unternehmen die Zahlen zum dritten Quartal präsentieren. Vor Kurzem konnte K+S mit einem großen Deal auf sich aufmerksam machen. Der Düngerkonzern verschaffte sich mit dem milliardenschweren Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts dringend benötigte finanzielle Luft. Die Sparte geht an Stone Canyon Industries Holdings LLC, Mark Demetree und Partner. Die Aktie konnte daraufhin deutlich anziehen, zuletzt ging die Euphorie allerdings wieder ...

