Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Union (EU) nimmt jetzt über den Anleihenmarkt in großem Stil Geld auf für die Krisenbewältigung, so Christian Kopf, Leiter Portfoliomanagement Renten und Mitglied des Union Investment Committee bei Union Investment.Mit der Ausgabe ihres ersten Social Bonds in ihrer Geschichte sei sie auf eine enorme Nachfrage am Markt gestoßen. ...

