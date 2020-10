FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

bis 21.00 Uhr:

- About You bereitet Börsengang vor, MM

- Lidl und Kaufland zahlen Mitarbeitern 200 Euro Corona-Bonus, Bild - In Vorbereitung auf einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus kündigt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zentrale Stellen zur Verabreichung des Impfstoffs und eine Impfkampagne an, Wiwo - Die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) hat die von der Regierung am Mittwoch beschlossene Ausweitung der Möglichkeiten zur Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) harsch kritisiert, HB

/he