BERLIN (Dow Jones)--In Vorbereitung auf einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus kündigt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zentrale Stellen zur Verabreichung des Impfstoffs und eine Impfkampagne an. Das geht aus der Antwort seines Ministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen hervor, wie die Wirtschaftswoche berichtete. Nach optimistischen Prognosen könnten im Frühjahr oder Sommer 2021 erste Impfstoffe die Zulassung erhalten.

Die Immunisierung der Bevölkerung in Deutschland solle dann in speziellen Zentren beginnen, heißt es demnach aus dem Gesundheitsministerium: "Die Covid-19-Impfungen sollen initial in ausgewählten Impfstellen stattfinden, die von den Ländern organisiert werden." Darauf hatten laut dem Bericht Ärztevertreter gedrängt, die darauf verwiesen, dass Hausärzte sonst auch überlastet wären zu entscheiden, wer das knappe Serum zuerst erhalte. Begleiten will Spahn den Start von Impfungen mit Werbung und Aufklärung. "Die Bundesregierung plant eine Kampagne mit den fachlich zuständigen Bundesoberbehörden. Sie soll ausgerollt werden, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht", heißt es.

October 21, 2020 10:44 ET (14:44 GMT)

