Meyer Burger wurde ja bereits in diesem Video als Europas Solarhoffnung vorgestellt und seit Aufnahme auf die Aktienideenliste, hat sich die Aktie auch ganz gut entwickelt. Grund genug also, die Informationen auch aus erster Hand zu erfragen. In dem sympathischen Gespräch erklärt Dr. Erfurt, warum die Solarbranche eigentlich nicht zyklisch ist und wo die Chancen und Herausforderungen von Meyer Burger die nächsten Jahre liegen. Auch warum man so schnell und günstig bereits mit der Produktion beginnen kann wird erklärt. Mehr im folgenden Videogespräch. HINWEIS: Meyer Burger ist u.a. auch eine Position im Wikifolio Nebenwerte Europa. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...