(shareribs.com) St. Louis 21.10.2020 - Bei den Mid-Term Elections vor zwei Jahren in den USA haben die Wähler in Missouri für die Legalisierung von medizinischem Cannabis abgestimmt. Nun ist der Entschluss auch umgesetzt worden. Am Wochenende begann der Verkauf von medizinischem Cannabis im US-Bundesstaat Missouri. Der landwirtschaftlich geprägte Bundesstaat ist damit der 34. in den USA, der ein Programm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...