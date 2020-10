FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach einem Investorentag auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 145 Euro belassen. Der Rückversicherer sei im Kontext der hohen Unsicherheit, die aus der Covid-19-Krise resultiere, vergleichsweise robust aufgestellt und habe gerade in krisenhaften Situationen eine gute Erfolgsbilanz, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wenzel betrachtet den jüngsten Kursrückgang als eine Einstiegsgelegenheit. Die Aussicht auf kräftige Ratenerhöhungen im Januar und der Ausblick für 2021, der Anfang November gegeben werde, könnten den Aktien Rückenwind verleihen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 15:37 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 15:45 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

