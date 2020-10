Nahtlose Konnektivität zwischen den 3Shape TRIOS Intraoralscannern und den zahnästhetischen Lösungen von Straumann

3Shape TRIOS ist vollständig in die Software von Straumann für die Planung implantatchirurgischer Eingriffe, die Konstruktion und das Fräsen von Prothesen und andere Dienstleistungen (z.B. «Smile in a Box») integriert.

Ein reibungsloser, integrierter Workflow macht es Zahnärzten, die TRIOS benutzen, einfach, Scans und Fallinformationen für Behandlungen mit transparenten Alignern von ClearCorrect einzureichen1.

Basel/Kopenhagen, 21. Oktober 2020:Straumann und 3Shape geben mit Freude die vollständige Integration des 3Shape TRIOS Workflows für intraorales Scannen in die Softwarelösungen und -dienstleistungen der Strauman Group bekannt. 3Shape TRIOS Intraoralscanner können nun mit einem Klick nahtlos mit den Lösungen von Straumann für die Kieferorthopädie, die restaurative Zahnmedizin, die Implantatchirurgie, das Chairside-Fräsen und die digitale Zahnmedizin verbunden werden.

Intraorales Scannen ist eine moderne und praktische Alternative zu der herkömmlichen, unangenehmen Abdrucknahme vom Gebiss des Patienten. Die Palette von TRIOS Intraoralscannern von 3Shape ist weitherum als branchenführende Technologie anerkannt und ermöglicht präzises, ultraschnelles, puderfreies Scannen in naturgetreuen Farben mit digitaler Farbwertmessung, einer integrierten Intraoralkamera und Karieserkennungshilfe2. Die Scanner können mit mehreren Systemen benutzt werden, bilden aber in Verbindung mit dem breiten digitalen Ökosystem von Straumann, das korrektive, restaurative und Zahnersatzverfahren abdeckt, eine einzigartig leistungsstarke Lösung.

Zuletzt lag der Fokus auf der Kieferorthopädie und der Entwicklung eines reibungslosen, integrierten Workflows, mit dem TRIOS Benutzer Behandlungen mit transparenten Alignern von ClearCorrect planen und diese bestellen können1. Die neue Anwendung steht nun bereit und ist in das gerade veröffentlichte Software-Update integriert. ClearCorrect bietet kostenlose Schulungen und Support an, um Zahnärzte bei der Behandlung mit transparenten Alignern in Kombination mit digitalen Abdrucknahmen zu unterstützen.

Im neuen TRIOS Workflow müssen Zahnärzte lediglich die ClearCorrect Option wählen und das Gebiss ihrer Patienten scannen. Die Scans werden gemeinsam mit den Fallinformationen umgehend und unkompliziert an das Doctor Portal von ClearCorrect geleitet. Das System verfügt zudem über praktische Funktionen, mit denen der Zahnarzt den Patienten in einer Simulation zeigen kann, wie ihre Zähne nach der Aligner- und Bleachingbehandlung aussehen werden.

Neben der kieferorthopädischen Lösung ist TRIOS auch vollständig in die folgenden Lösungen der Straumann Group integriert:

die CARES CADCAM Software für die Konstruktion und das Fräsen von Prothetikelementen für zahn- und implantatgetragene Restaurationen,

die coDiagnostiX Software für die Planung geführter Implantateingriffe, und

zentralisierte Konstruktionsdienstleistungen wie «Smile in a Box», bei denen praktischerweise alle Implantat- und Prothetikkomponenten gemeinsam geliefert werden, was Zeit und Kosten spart und den Patientenkomfort steigert.

Guillaume Daniellot, CEO der Straumann Group, kommentierte: «Dank unserer Partnerschaft mit 3Shape können wir Zahnärzten auf der ganzen Welt eine der modernsten und benutzerfreundlichsten integrierten Intraoralscanning-Lösungen anbieten, die ihnen die Schwierigkeiten mit selbst eingerichteten Systemverbindungen und den Patienten die unangenehmen herkömmlichen Abdrucknahmen ersparen. Zudem ermöglicht unser Engagement für kontinuierliche Softwareentwicklung und Support den Benutzern von Straumann TRIOS, ihre Scanner mit den neusten Updates und Erweiterungen auf dem aktuellsten Stand zu halten.»

Jakob Just-Bomholt, CEO von 3Shape, sagte: «Wir freuen uns, dass Zahnärzte und Zahntechniker nun den 3Shape TRIOS Intraoral-Scanner direkt mit der Straumann-Software verbinden können, um nahtlose Behandlungsabläufe für die transparenten Aligner, restaurativen, Implantat- und Chairside-Lösungen sowie die Angebote für digitale Zahnmedizin von Straumann zu ermöglichen. Diese Zusammenarbeit bietet hervorragende Behandlungsoptionen mit sehr reibungslosen Arbeitsabläufen für TRIOS-Anwender und macht TRIOS für Zahnärzte, die nach einem intraoralen Scanner suchen, noch attraktiver".

Über 3Shape

Das Unternehmen 3Shape arbeitet mit Zahnmedizinern weltweit zusammen und treibt den Wandel in der Zahnmedizin voran, indem es Innovationen entwickelt, die Patienten eine erstklassige zahnmedizinische Betreuung ermöglichen. Unser Angebot an 3D-Scannern und CAD/CAM-Software-Lösungen für die Dentalbranche umfasst den mehrfach ausgezeichneten Intraoralscanner TRIOS von 3Shape, in Kürze den DVT Scanner 3Shape X1 sowie marktführende Scanning- und Design-Software für Dentallabore.

Zwei Studenten gründeten 3Shape in der dänischen Hauptstadt im Jahr 2000. Heute hat 3Shape mehr als 1'600 Mitarbeitende, die von einer ständig wachsenden Anzahl an 3Shape Büros weltweit aus, Kunden in über 100 Ländern betreuen. 3Shape fordert mit seinen Produkten und Innovationen traditionelle Behandlungsmethoden heraus und ermöglicht Dentalfachleuten, mehr Patienten noch effizienter zu behandeln.

Über ClearCorrect

ClearCorrect, eine Marke der Straumann Group, ist ein führender Hersteller von tansparenten Alignern, der seit 2006 klinisch bewährte Produkte für Zahnärzte herstellt und sich durch branchenführende Supportleistungen und Qualität auszeichnet. Seine in Brasilien, Deutschland und den USA produzierten Aligner werden zahnärztlich verordnet. Dadurch steigt der Einfluss jener, die am besten dazu qualifiziert sind, auf die spezifischen Bedürfnisse der Patienten abgestimmte sichere und effiziente Behandlungspläne zu entwickeln. Heute beliefert ClearCorrect zehntausende bewährte Anbieter auf der ganzen Welt.

Über die Straumann Group

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit über 7'200 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

