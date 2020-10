DGAP-Ad-hoc: Medios AG / Schlagwort(e): Personalie

Medios AG: Vorstandsvorsitzender Manfred Schneider scheidet turnusgemäß aus dem Vorstand der Gesellschaft aus - Finanzvorstand Matthias Gärtner wird neuer Vorstandsvorsitzender bei vorzeitiger Verlängerung seiner Amtszeit



Medios AG: Vorstandsvorsitzender Manfred Schneider scheidet turnusgemäß aus dem Vorstand der Gesellschaft aus - Finanzvorstand Matthias Gärtner wird neuer Vorstandsvorsitzender bei vorzeitiger Verlängerung seiner Amtszeit Berlin, 21. Oktober 2020 - Der Vorsitzende des Vorstands der Medios AG, Manfred Schneider, hat heute den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er seinen am 31. Dezember 2020 auslaufenden Vertrag aus familiären Gründen nicht verlängern und zu diesem Zeitpunkt aus dem Vorstand ausscheiden wird. Der Aufsichtsrat bedauert sehr, dass Manfred Schneider nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht, und bekundet ihm seinen Respekt und seine hohe Wertschätzung für die erfolgreiche Arbeit. Manfred Schneider bleibt als Gründer und Großaktionär der Gesellschaft weiterhin eng mit der Medios AG verbunden und soll maßgebliches Mitglied eines neu zu gründenden Beirats des Unternehmens werden. Zudem hat Manfred Schneider einer freiwilligen 6-monatigen Lock-up-Vereinbarung für den wesentlichen Teil seiner Medios-Aktien zugestimmt. Um die Kontinuität der Unternehmensentwicklung zu wahren, hat der Aufsichtsrat beschlossen, Matthias Gärtner, Finanzvorstand der Medios AG, zum 1. Januar 2021 zum Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft zu bestellen. Zudem beabsichtigt der Aufsichtsrat, den Vorstandsvertrag mit Matthias Gärtner in Kürze vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023 zu verlängern. Darüber hinausgehende Veränderungen im Vorstand hält der Aufsichtsrat nicht für geboten, da die Verträge der weiteren Vorstandsmitglieder noch bis zum 30. Juni 2022 (Mi-Young Miehler) bzw. bis zum 31. Dezember 2023 (Christoph Prußeit) laufen und die erfolgreiche Arbeit des Gesamtvorstands so fortgeführt werden kann. Mitteilende Person: Matthias Gärtner, Finanzvorstand (CFO) der Medios AG Kontakt

Über Medios AG

Die Medios AG ist eines der führenden Specialty Pharma Unternehmen in Deutschland. Als Spezialist für die Versorgung von Patienten mit Specialty Pharma Arzneimitteln, GMP-zertifizierter Anbieter von patientenindividuellen Therapien und innovativen Analyseverfahren deckt Medios wesentliche Bestandteile der Versorgungskette in diesem Bereich ab und folgt den höchsten internationalen Qualitätsstandards. Bei Specialty Pharma Arzneimitteln handelt es sich in der Regel um hochpreisige Arzneimittel für chronische und/oder seltene Erkrankungen. Bei patientenindividuellen Therapien handelt es sich zum Beispiel um Infusionen, die jeweils auf Basis von individuellen Krankheitsbildern und Parametern wie Körpergewicht und Körperoberfläche zusammengestellt und produziert werden. Im Bereich der Arzneimittelsicherheit werden auf Basis von NIR-spektroskopischen Analyseverfahren (NIR: Nahinfrarot) verkehrsfähige Fertigarzneimittel von Arzneimittelfälschungen unterschieden. Ziel von Medios ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu gewährleisten. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8, DE000A288821) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). Kontakt

