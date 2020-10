Bei der Hydro-Quebec, die man bereits in den 1960er-Jahren ausgestattet hatte, werden voraussichtlich alle 14 Turbinen-Generator-Einheiten zu je 54 Megawatt im Kraftwerk Carillon am Ottawa River neu ausgerüstet. Der Auftrag zur Lieferung und Installation der ersten sechs Stück wurde Ende September unterzeichnet, teilte die börsennotierte Andritz AG am Mittwoch mit. Allein die ersten sechs Stück dürften ...

