DGAP-Ad-hoc: HYPOPORT SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Vorläufiges Ergebnis

HYPOPORT SE: Hypoport mit Umsatzsteigerung in Q3 2020 auf rund 95 Mio. Euro und einem EBIT von ca. 7 Mio. Euro



21.10.2020 / 18:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Hypoport mit Umsatzsteigerung in Q3 2020 auf rund 95 Mio. Euro und einem EBIT von ca. 7 Mio. Euro

Berlin, 21. Oktober 2020: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das dritte Quartal ausgewertet. Der Hypoport-Vorstand erwartet auf Basis dieser vorläufigen Zahlen die folgenden Ergebnisse:

- Umsatz Q3 2020 mit ca. +5% auf ca. 95 Mio. € (Q3 2019: 91 Mio. €) - Umsatz 9M 2020 mit ca. +15% auf ca. 285 Mio. € (9M 2019: 248 Mio. €) - EBIT Q3 2020 mit ca. -20% auf ca. 7 Mio. € (Q3 2019: 9 Mio. €) - EBIT 9M 2020 leicht unter Vorjahresniveau mit ca. 24 Mio. € (9M 2019: 25 Mio. €)

Das geringere EBIT im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum resultiert im Wesentlichen aus dem strategisch beabsichtigten Wegfall von Projektgeschäft in den Segmenten Immobilienplattform und Versicherungsplattform.

Hypoport wird den ausführlichen Zwischenbericht des dritten Quartals 2020 wie vorgesehen am Montag, 02. November 2020 veröffentlichen. Kontakt Hypoport SE Jan H. Pahl

Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 96512519

E-Mail: ir@hypoport.de Über die Aktie

ISIN DE0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ 21.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de