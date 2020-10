Der Zahlungsanbieter PayPal steigt in das Geschäft mit Kryptowährungen ein.Kunden in den USA können künftig über die PayPal-Plattform Bitcoin und andere Cyberdevisen kaufen, verkaufen und sie aufbewahren, wie der US-Konzern am Mittwoch mitteilte. Ab Anfang 2021 soll es zudem möglich sein, bei Händlern via PayPal mit Kryptowährungen zu bezahlen. Geplant sei, das Angebot im kommenden Jahr auf weitere Länder zu erweitern.Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber ...

