Wie das Energiemanagement-Unternehmen Eaton heute bekannt gab, implementiert seine Vehicle Group derzeit ein neues 3D-Metalldruckprogramm im Zuge der Industry 4.0-Strategie, um die Entwicklungszeiten zu verkürzen und die Effizienz zu verbessern. Das erste Metalldrucksystem wurde in der Anlage in Kings Mountain, N.C., installiert, und der weltweite Roll-Out der 3D-Polymerdrucktechnologie soll bis zum ersten Quartal 2021 abgeschlossen sein.

Eaton's Vehicle Group reduced cost and development time using its 3D metal printing capabilities to produce this oil fill nozzle. (Photo: Business Wire)