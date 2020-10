DJ Unicredit verkauft Portfolio notleidender italienischer Kredite an Illimity

Von Olivia Bugault

ROM (Dow Jones)--Die italienische Bank Unicredit verkauft ein Portfolio aus notleidenden besicherten Krediten an kleine und mittlere Unternehmen an die Illimity Bank SpA. Das Portfolio besteht aus italienischen Engagements mit einem Bruttoforderungswert von rund 692 Millionen Euro, wie die Unicredit SpA mitteilte. Die Veräußerung sei bereits in den Ergebnissen des dritten Quartals berücksichtigt.

October 21, 2020 12:18 ET (16:18 GMT)

