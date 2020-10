Schon länger wird Uber Interesse an Free Now nachgesagt. Jetzt soll der US-Konzern BMW und Daimler, denen der Fahrdienst gehört, über eine Milliarde Euro dafür geboten haben. BMW und Daimler sollen seit mehreren Wochen nach Investoren für das Joint-Venture Free Now suchen. Ende September hieß es dann, dass Uber an einem Kauf des deutschen Fahrdienstes interessiert sei - wohl auch, weil die Coronakrise und die ins Stocken geratene Investorensuche den Preis drücken könnte. Medienberichten zufolge soll Uber jetzt insgesamt über eine Milliarde Euro in die Hand nehmen ...

