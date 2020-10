Im US-amerikanischen Wertpapierhandel notiert der Anteilsschein von Cincinnati Financial derzeit ein wenig fester. Das Wertpapier notiert zur Stunde bei 83,13 US-Dollar. An der US-amerikanischen Börse hat sich heute die Aktie von Cincinnati Financial zwischenzeitlich um 4,15 Prozent verteuert.

Den vollständigen Artikel lesen ...