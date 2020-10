GR Silver Mining steht vor einem heißen Herbst. Zum einen stehen zahlreiche Bohrergebnisse vor der Veröffentlichung, zum anderen wird es auch eine neue Ressourcenschätzung für die Hauptprojekte San Marcial und Plomosas geben. CEO und Gründer Marcio Fonseca gab in einem Interview einen Über- und Ausblick zum Stand der Dinge.

Heißer Herbst mit vielen Nachrichten

"GR Silver Mining steht vor einem heißen Herbst", hatten wir jüngst geschrieben. Dies bestätigte nun auch Vorstandschef und Gründer Marcio Fonseca per Interview. Einen ersten Überblick finden Sie in diesem kurzen Update-Video, dass das Unternehmen nun veröffentlichte.

Drei Bohrgeräte auf zwei Projekten

Zum anderen erklärte Fonseca am Dienstagabend in einem Interview, was in den kommenden Monaten zu erwarten ist. Aktuell hat das Unternehmen rund 8 Mio. Dollar auf dem Konto und kann somit die Projekte Plomosas und San Marcial, die nur wenige Kilometer auseinander im Rosario Mining-Distrikt in Mexiko liegen, aggressiv vorantreiben. Aktuell arbeiten zwei Bohrgeräte auf dem Plomosas-Projekt, dass man im März von First Majestic Silver erworben hatte. Seither hat man dort ein "Clean up" durchgeführt und die Daten der Vorbesitzer ausgewertet. Laut Fonseca handelt sich in Summe um 560 Löcher, deren Ergebnisse zu einem kleinen Teil von GR Silver bereits veröffentlicht wurden. Laut dem Geologen sind das drei Jahre an teurer Drill-Arbeit, die man sich dadurch spart. Auch jetzt arbeitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...