Dynamic Risk Pathways ist die erste Softwareanwendung, die eine Echtzeit-Erfassung mit leicht verständlicher, vorausschauender Visualisierung der Risikopfade bietet. Sie unterstützt Unternehmen dabei, Prozesssicherheitsrisiken proaktive zu managen und zu minimieren

CHICAGO, Oct. 21, 2020, ein weltweit führender Anbieter von Software, Daten- und Beratungsdienstleistungen für das integrierte Risikomanagement, gibt heute seine Dynamic Risk Pathways-Lösung bekannt, die branchenweit erste Digital Twin-Lösung für Prozesssicherheitsmanagement in Echtzeit.



Dynamic Risk Pathways von Spheraist die nächste Generation der Digital Twin-Technologie für Operational Risk Management (ORM) zur Modellierung und Prognose von Prozesssicherheitsrisiken für definierte Risikoszenarien. Durch die Nutzung der Echtzeit-Statusinformationen von Anlagenintegritätsprüfungen, sicherheitskritischen Geräten, IoT-Sensordaten, Wartungs- und Betriebsaktivitäten sowie Abweichungen von normalen Betriebsbedingungen erhalten operative Teams einen gebündelten und unternehmensübergreifenden Überblick der jeweiligen Auswirkungen für schwere Umfallrisikoszenarien (Major Accident Hazard, MAH).

Dynamic Risk Pathways verwandelt Daten aus unterschiedlichen Quellen in verwertbare Erkenntnisse. Es verbessert die Entscheidungsfindung unter sich verändernden Bedingungen und unterstützt Unternehmen dabei, von einer reaktiven Haltung zu einem vorausschauenden und proaktiven Ansatz zu wechseln. Es bietet ein Frühwarnsystem, mit dem Bediener erkennen können, wie beeinträchtigte, veraltete und fehlende Prozesssicherheitsbarrieren die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich ein Risikopfad zu einer beinahe-Unfall-, Störungs- oder MAH-Situation entwickelt. In Echtzeit können Unternehmen die Priorisierung von Wartungsaufgaben, Anlagenintegrität, Sicherheit und Betriebszeiten verbessern.

"Es war für Unternehmen immer schwierig, die in unterschiedlichen Systemen gespeicherten Daten zu nutzen, um einen verlässlichen Echtzeitüberblick über den Status ihrer Sicherheitsbarrieren und die Prozesssicherheitsrisiken zu erhalten", so Scott Lehmann, Vice President of Product Management für ORM bei Sphera. "Dynamic Risk Pathways vereint alle diese Daten und ermöglicht es Mitarbeitern im gesamten Unternehmen zu erkennen, wo das Risiko in spezifischen Risikoszenarien steigen könnte. So können sie besser entscheiden, wo sie eingreifen, welche Prioritäten zu setzen sind und wo zusätzliche Maßnahmen zur Risikominimierung erforderlich sind."

Dynamic Risk Pathways ist als Teil von SpheraCloud verfügbar, einer Software-as-a-Service-Plattform, die entwickelt wurde, um die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Flexibilität von Microsofts Azure zu nutzen.

"Unternehmen müssen in innovative, datengesteuerte Technologien investieren, um sicher, widerstandsfähig und wettbewerbsfähig zu bleiben", so Paul Marushka, President und CEO von Sphera. "Dynamic Risk Pathways verknüpft Daten auf einfache, klare Weise, um die proaktive Entscheidungsfindung zu unterstützen. Mithilfe von datenbasierten Nachweisen wissen Betreiber jetzt mit Sicherheit, dass Anlagen sicher sind."

Erfahren Sie mehrüber Dynamic Risk Pathways unter Sphera's Safe Operations Virtual Summit.

Über Sphera

Spheraschafft eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Welt. Unsere innovative cloudbasierte Risikomanagementplattform verbindet eine enorme Menge an Informationen und bietet damit im gesamten Unternehmen tiefere Einblicke. Wir operationalisieren, skalieren und optimieren integrierte Risikomanagementstrategien, um Kunden dabei zu unterstützen, Risiken in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit (EHS&S), operatives Risikomanagement und Produktverantwortung zu identifizieren, zu managen und zu minimieren.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46f7dd62-5d1b-467c-b06c-e6927e6218a0