MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Brenntag von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 69 Euro angehoben. Die Digitalisierung, die Corona-Pandemie und striktere Regulierungen dürften die Konsolidierung im Chemiehandel beschleunigen, wovon Brenntag profitieren dürfte, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hinzu komme die Strategie des neuen Konzernchefs, dank welcher sich das mittelfristige Gewinnwachstum des Unternehmens beschleunigen sollte./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 15:20 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1DAHH0

BRENNTAG-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de