Die installierte Basis umfasst Wohn-, Geschäfts- und Versorgungsstandorte auf allen sieben Kontinenten.

In diesem Sommer konnte die Flotte der überwachten Leistungselektronik auf Modulebene (MLPE) von Tigo Energy Inc. einen wichtigen Meilenstein erreichen: eine Solarenergieerzeugung von mehr als 1 GWh pro Tag. Die Flotte umfasst Zehntausende von Kommunikationssystemen, die sich über alle sieben Kontinente erstrecken und an Standorten installiert sind, die von PV-Anlagen mit einem Kilowatt für Privathaushalte bis hin zu PV-Anlagen mit mehreren Megawatt im Versorger-Bereich reichen.

