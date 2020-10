An der Wall Street sind die Anleger am Mittwoch wieder etwas vorsichtiger geworden. Nach dem schwachen Wochenauftakt und einer moderaten Erholung am Dienstag rutschten die wichtigsten Aktienindizes zur Wochenmitte - nach einem Auf und Ab - letztlich leicht ins Minus.Der Dow Jones Industrial schloss 0,35 Prozent tiefer bei 28 210,82 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,22 Prozent auf 3435,56 Punkte nach unten und der technologielastige Nasdaq 100 lag mit 0,11 Prozent im Minus bei ...

