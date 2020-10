Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 21 octobre/October 2020) The common shares of Psyched Wellness Ltd. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Psyched Wellness Ltd. is a Canadian-based health supplements company dedicated to the distribution of mushroom-derived products and associated consumer packaged goods. The Company's objective is to create premium mushroom-derived products that have the potential to become a leading North American brand in the emerging functional food category. The Company is in the process of developing a line of Amanita muscaria-derived water-based extracts, teas and capsules designed to help with three health objectives: promote stress relief and relaxation, assist with sleeping and to support mood.

Les actions ordinaires de Psyched Wellness Ltd. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Psyched Wellness Ltd. est une société canadienne de suppléments de santé dédiée à la distribution de produits dérivés de champignons et de produits de consommation associés. L'objectif de la société est de créer des produits dérivés de champignons de première qualité qui ont le potentiel de devenir une marque nord-américaine de premier plan dans la catégorie émergente des aliments fonctionnels. La société est en train de développer une gamme d'extraits, de thés et de capsules à base d'eau Amanita muscaria, conçus pour aider à atteindre trois objectifs de santé: favoriser le soulagement du stress et la relaxation, aider à dormir et maintenir l'humeur.

Issuer/Émetteur: Psyched Wellness Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): PSYC Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 104 642 930 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 9 681 200 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 74447P 10 0 ISIN: CA 74447P 10 0 9 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 22 octobre/October 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 novembre/November Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for PSYC. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com