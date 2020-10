Düsseldorf (ots) - Gut eine Woche nach der Ministerpräsidentenkonferenz wirft Kassenärzte-Chef Andreas Gassen der Politik eine falsche Ausrichtung vor. "Wenn man dauerhaft überbordende Zwänge garniert mit Horrorszenarien verbreitet, wie es ja das fast schon berüchtigte "Hammer & Dance"-Papier des Innenministeriums fordert, riskiert man, dass die Menschen es irgendwann leid sind und sich an nichts mehr halten, Gefahren unterschätzen und leichtsinnig werden", sagte Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Das Beherbergungsverbot sei zum Beispiel "ein großer Fehlschlag" gewesen. "Die Regelung war völlig unklar, regional unterschiedlich und adressierte ein Problem, das es eigentlich gar nicht gab", kritisierte der KBV-Vorsitzende. Als Folge hätten sich lange Schlangen vor manchen Hausarztpraxen gebildet, kerngesunde Menschen hätten plötzlich getestet werden wollen, um noch in Urlaub fahren zu können. "Wir haben unfassbar viel Geld und Kapazitäten verbrannt für eine sinnlose Regelung - genau das können Ärzte in der Pandemie nicht gebrauchen", betonte Gassen.



