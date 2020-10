Im dritten Quartal 2020 ist Tesla so produktiv gewesen, wie in keinem anderen Quartal zuvor. Das spiegelt sich in den Geschäftszahlen wider: Der kalifornische Elektroautobauer hat es sich in der Gewinnzone eingerichtet - mit neuen Quartals-Rekordwerten bei Profit und Umsatz. Alles andere als ein Gewinn wäre eine Überraschung gewesen: Nach der Veröffentlichung der vielversprechenden Auslieferungs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...