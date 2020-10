Deutschlands größter Autovermieter Sixt spart sich in der Coronakrise im dritten Quartal wieder zu einem Gewinn. Das Ergebnis vor Steuern lag von Juli bis September mit 66 (2019: 147) Millionen Euro zwar um 55 Prozent unter Vorjahr, war anders als im zweiten Quartal aber wieder positiv, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Pullach mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...