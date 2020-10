Nach drei Tagen mit Gewinnen in Folge startet der Goldpreis heute mit Verlusten in den europäischen Handel. Auch Silber steht zum Handelsauftakt unter Druck. Doch ein Analyst meint: Dies alles ist nur eine Momentaufnahme und Gold steht vor der nächsten Rallye. Auch wenn es nur noch etwas mehr als zwei Monate sind bis zum Jahresende, so denkt Chris Vermeulen, Marktstratege von Technical Traders, dass der Goldpreis auf 2.300 bis zum Jahresende steigen kann.Noch bullisher ist Chris Vermeulen für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...