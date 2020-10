Am Terminmarkt herrscht heute früh ausgeprägter Pessimismus. Während des asiatischen Handels bewegen sich alle wichtigen Futures im Minus, nachdem bereits der reguläre Handel in New York mit leichten Verlusten beendet wurde. Der DAX-Future wird vor Eröffnung der europäischen Vorbörse mehr als -0,35 % tiefer gesehen bei weniger als 12.490 Punkten. Der S&P 500 Future notiert -0,4 % niedriger bei weniger als 3.420 Punkten und der Nasdaq-Future liegt ebenfalls -0,4 % tiefer bei weniger als 11.650 Punkten.Es war bereits gestern ein schwacher Tag in Frankfurt. Die Verlierer dominierten den Tag. Unter den deutschen Benchmarks gab der MDAX mit -1,9 % auf 27.165,35 Punkten am stärksten nach. Dicht gefolgt vom TecDAX (-1,51 %) und dem DAX (-1,41 %), der bei 12.557,64 Punkten schloss. Unter den Einzeltitel verloren Delivery Hero (-3,98 %) und MTU Aero Engines (-3,10 %) am stärksten.

