NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Leoni vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Im Fokus dürfte das Ausmaß der Ergebniserholung bei dem Autozulieferer stehen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Umsatz erwartet er einen rund siebenprozentigen Rückgang. Der Experte hält die Konsensschätzungen für Leoni für 2021 und 2022 weiterhin für zu hoch./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 22:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005408884

